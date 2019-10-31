Сотрудник ФСИН Карелии пообещал визит "людей в черном" к журналистке, рассказавшей о пытках в ИК-9

Работник управления ФСИН по республике Карелия Игорь Тузов заверил журналистку "Медиазоны" Аллу Константинову, выпустившую материал о зверских пытках в ИК-9 Петрозаводска, что к ней придут некие "люди в черном". Угрозы отображены в заявлении адвоката Романа Масалева, которое адресовано главам СК и ФСБ по региону, информирует издание.

Тузов хотел добавиться в друзья к Константиновой в соцсети "ВКонтакте". Между ними завязался диалог, в ходе которого журналистка поинтересовалась у фсиновца о "порядках, принятых среди сотрудников ИК-9". Тузов ответил, что не является сотрудником колонии и рекомендовал впредь уточнять информацию, "а то мы приедем к вам задавать вопросы". Когда Константинова уточнила, кто это - "мы", Тузов заявил следующее: "Люди в черном".

Адвокат Масалев просит региональные силовые ведомства "принять меры в пределах компетенции СК и УФСБ к недопущению (предотвращению) любых агрессивных действий" в отношении журналистки. Он напомнил, что после публикации статьи об издевательствах над заключенными начальник ИК-9 Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев следили за Константиновой возле ее дома.

Напомним, ранее "Медиазона" выпустила материал, в котором рассказывалось об ужасных пытках, якобы применяемых к заключенным ИК-9. Например, арестант по имени Сергей Тарасов поведал журналистам, что его сокамерника Рахматжона Рахматова избили из-за отказа прервать намаз, после чего он скончался от полученных травм в больнице. Не остался без "внимания" работников пенитенциарной системы и сам Тарасов. По его утверждению, после смерти Рахманова ему пробили голову и выбили зубы. Сотрудники ИК прыгали на нем, вставая ногами на горло. Однажды после побоев его заставили сесть на корточки, за колени положили лом, руки завели за него и пристегнули к предмету наручниками, после чего подвесили, положив один конец лома на стул, а другой - на подоконник.

ФСИН организовала проверку опубликованной информации.