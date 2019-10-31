Семь элитных наручных часов Никиты Белых выставили на торги

Принадлежавшие бывшему губернатору Кировской области Никите Белых наручные часы Blancpain Aqua Lung выставлены на торги повторно, их цена снизилась на 15%, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Росимущества.

Часы Blancpain Aqua Lung с корпусом серебристого цвета, серебряными стрелками и кожаным ремешком изначально собирались продать за 552 тысяч рублей, однако покупателей не нашлось. Цену снизили до 469,7 тысяч рублей, торги назначены на 3 декабря.

Также на торги выставлены еще шесть наручных часов. Среди них – часы Breguet за 464 тысяч рублей и Rolex, цена которых не называется. Продают из вещей экс-губернатора иконы и книги. До этого на торга продали автомобиль Белых, Nissan Patrol, за 1 млн рублей и псалтырь 1779 года – за 50,1 тысяч рублей.

Среди выставленных на продаж книгу представители Росимущества отметили томик Канта, полное собрание сочинений Салтыкова-Щедрина, книгу «Великорусские сказки Вятской губернии» 1915 года стоимостью 12,8 тысяч рублей и книгу «История вятской гимназии».

Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей. Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки в 400 тысяч евро в обмен на покровительство двум кировским компаниям. В одном из последних интервью он признался, что на выплату присужденного штрафа ему не хватит и целой жизни.