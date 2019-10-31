18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:24

Семь элитных наручных часов Никиты Белых выставили на торги

фото ЗакС политика Семь элитных наручных часов Никиты Белых выставили на торги

Принадлежавшие бывшему губернатору Кировской области Никите Белых наручные часы Blancpain Aqua Lung выставлены на торги повторно, их цена снизилась на 15%, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Росимущества.

Часы Blancpain Aqua Lung с корпусом серебристого цвета, серебряными стрелками и кожаным ремешком изначально собирались продать за 552 тысяч рублей, однако покупателей не нашлось. Цену снизили до 469,7 тысяч рублей, торги назначены на 3 декабря.

Также на торги выставлены еще шесть наручных часов. Среди них – часы Breguet за 464 тысяч рублей и Rolex, цена которых не называется. Продают из вещей экс-губернатора иконы и книги. До этого на торга продали автомобиль Белых, Nissan Patrol, за 1 млн рублей и псалтырь 1779 года – за 50,1 тысяч рублей.

Среди выставленных на продаж книгу представители Росимущества отметили томик Канта, полное собрание сочинений Салтыкова-Щедрина, книгу «Великорусские сказки Вятской губернии» 1915 года стоимостью 12,8 тысяч рублей и книгу «История вятской гимназии».

Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей. Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки в 400 тысяч евро в обмен на покровительство двум кировским компаниям. В одном из последних интервью он признался, что на выплату присужденного штрафа ему не хватит и целой жизни.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:25 Депутаты просят Медведева и Генпрокуратуру разобраться в "тотальном внедрении" маркировки товаров

18:52 В конкурсе комитета по благоустройству победили все главы районов

18:50 Невзоров: Репрессивный аппарат государства - единственное, что работает в России хоть как-то   2

18:41 Рябоконь стал главой исполкома ОНФ в Петербурге

18:34 Муниципал: Экс-депутат ЗакСа Евстигнеева претендует на пост главы администрации Лиговки-Ямской

18:21 Вышедшего с пикетом к зданию ФСБ главу реготделения ПАРНАСа Щербачева оштрафовали на 160 тысяч рублей   1

18:13 Тихонова предложила сажать деревья взамен вырубленных во всех зеленых зонах без исключений

17:55 В ЗакСе обсудили банные проблемы неблагополучных петербуржцев

17:48 СПЧ просит проверить законность обысков в офисе пермского "Мемориала"   1

17:21 В ЯНАО портреты "президента Медведева" отправят в утиль по 633 рубля за штуку

17:12 Муниципал: Книге рекордов России предложат достижение петербургского участкового избиркома

16:47 Путин предложил привлекать студентов-медиков для оказания помощи населению   1

16:39 Муниципал: «Сад на Неве» сблизил депутатов МО «Смольнинское», радужный флаг – опять разъединил   1

16:20 ЛДПР анонсировала митинг на придомовой территории своего штаба в Петербурге

16:15 Активистки, отстаивавшие права геев у представительства Чечни, получили штрафы   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru