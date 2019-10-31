В Полежаевском парке отреставрировали пешеходный мост

ГБУ «Мостотрест» завершил работы на пешеходном мосту в Полежаевском парке через реку Дудергофку, сообщили в Смольном.

Этот мост на Аллее Славы, предположительно, построен во второй половине XX века при благоустройстве парка, без проекта. Это привело к тому. что при строительстве рабочие отступали от нормативной документации. Так, мостовое полотно сделали из железобетонных плит, которые используются в гражданском строительстве и для использования на мостах не предназначены. Из-за отсутствия гидроизоляции, водоотвода и дорожного покрытия мост трескался, что сокращало срок его службы.

«Мостотрест» начал реставрацию моста в августе. За несколько месяцев рабочие укрепили промежуточные и береговые опоры моста, отремонтировали поврежденные зоны железобетонных элементов, установили пролетное строение в проектное положение. Было выполнено устройство гидроизоляции и уложено новое покрытие из полимерных компонентов на прохожую часть, установлены новые перила и окрашены все конструктивные элементы. Теперь мост безопасен и справится с требуемой нагрузкой, отметили в Смольном.

Полежаевский парк – это региональный памятник культуры, и работы на мосту проводились в охранной зоне. Поэтому «Мостотресту» пришлось получить необходимые разрешения и согласования, в том числе, в КГИОП.