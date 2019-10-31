ЛДПР анонсировала митинг на придомовой территории своего штаба в Петербурге

Петербургское отделение ЛДПР объявило в соцсетях, что проведет 4 ноября митинг-концерт в честь Дня народного единства на базе своего штаба на улице Маркина, 12.
«Всех гостей будут ждать выступления артистов - друзей партии, традиционная полевая кухня и выступления активных партийцев», - говорится в сообщении.
Кроме того, гостей праздника призывают принять участие во флэшмобе и поучаствовать в поздравлении партии с 30-летием.
Заместитель координатора регионального отделения Максим Стецура рассказал ЗАКС.Ру, что провести мероприятия решили недалеко от штаба, чтобы у замерзших людей была возможность согреться внутри помещения.
- Это даже будет не совсем митинг. Это для своего актива концерт, общение плюс встреча с нашими депутатами. Это больше партийное мероприятие, - уточнил Стецура.
Отметим, в последние годы митинги-концерты стали традиционным форматом празднования 4 ноября для петербургского отделения ЛДПР.