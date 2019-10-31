«Сад на Неве» сблизил депутатов МО «Смольнинское», радужный флаг – опять разъединил

Обезглавленный совет МО «Смольнинское» вечером 30 октября провел очередное заседание. Выбрать для муниципалитета нового руководителя депутатам так и не удалось, но они приняли несколько совместных обращений. Главным поводом для последующего обсуждения в соцсетях стал радужный флаг на столе одного из мундепов.

«Смольнинское» позитивное

В самом богатом петербургском муниципалитете «Смольнинское», на который приходится административный центр города, уже почти два месяца не могут выбрать главу из-за конфликта двух «фракций». Тем не менее, по принципиальным для города и страны вопросам депутаты объединяются и выносят совместные решения.

Так, на заседании 30 октября совет «Смольнинского» решил обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову по поводу грядущей застройки «Сада на Неве». По словам депутата-самовыдвиженца Елена Мишкинис, главу города просят не подписывать законопроект о выводе территории из перечня зеленых насаждений общего пользования. Совет посчитал, что ЗакС, приняв эту инициативу, нарушил региональный закон о зеленых насаждениях, запрещающий исключать участки из ЗНОП в районах, где недостаточно зеленых зон.

Ранее муниципалы из МО «Смольнинское» обращались по этому поводу в сам петербургский парламент и в городскую прокуратуру. Ответов пока не последовало.

Кроме того, 16 из 20 мундепов подписали обращение против переезда СПбГУ в Пушкинский район. Текст составленного на имя ректора вуза Николая Кропачева письма выложила на своей странице «ВКонтакте» мундеп и учитель гимназии №155 Елена Бархатова.

«Многие профессора, проживающие в городе, преклонных лет, и добираться по несколько часов в день до аудиторий в пригород, а затем работать со студентами – это огромная нагрузка на здоровье. Необходимо думать о многочисленном потенциале ученых, которые преподают в Университете, и заботиться о своих сотрудниках», - говорится в обращении.

Также было решено запросить у муниципальной администрации проект бюджета на 2020 год. Слушания по документу назначили на 13 ноября. Мундепы утвердили составы постоянных комиссий и отправили в комиссию по правовым вопросам проект об оптимизации некоторых маршрутов городского транспорта и организации остановочных комплексов. По другим вопросам взаимопонимания было мало.

«Смольнинское» конфликтующее

Совет снова не выбрал главу. Руководить им продолжает единоросс Григорий Ранков, который в шестом созыве даже не смог переизбраться депутатом. Мундепы из числа активистов движения «Центральный район за комфортную среду обитания» называют сложившуюся ситуацию «внешним управлением».

Глава муниципалитета избирается простым большинством, но при кворуме в 2/3 депутатов. Раз за разом 7 представителей «Яблока» отказываются голосовать и тем самым срывают выборы. Они не скрывают, что хотят видеть на этой должность руководителя петербургского отделения партии Екатерину Кузнецову, а мундепы из команды «Центрального района за комфортную среду» их решение не поддерживают. «Яблочники» подозревают общественников в сговоре с четырьмя провластными самовыдвиженцами, двое из которых ранее избирались в совет от «Единой России». В подтверждение своих слов они утверждают, что общественники и «единороссы» одинаково голосуют в пику «яблочным» решениям.

Из повестки заседания 30 октября вопрос о выборах главы вообще был исключен. Об этом попросили представители команды Кузнецовой. По словам депутата от «Яблока» Никиты Юферева, выбрать руководителя все равно бы не удалось - конфликтующие стороны так и не смогли провести переговоры.

- Логично ли коммуницировать и идти на контакт с людьми, которые постоянно провоцируют, передергивают? – удивляется член команды «Центрального района за комфортную среду» Елена Мишкинс. - Конкретно меня и моих коллег называли «продажными». Это цитата, они об этом писали в своих соцсетях.

Выход из сложившегося конфликта, по ее мнению, будет только, когда «яблочники» выдвинут своего претендента на должность главы и в совете состоятся выборы.

И без того непростые отношения между «фракциями» время от времени подогреваются вопросами, связанными с жизнью муниципального совета только косвенно. На днях «яблочники» создали «ВКонтакте» сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания 2.0», стилистически и идейное очень похожее на оригинальную группу активистов. Они объяснили, что в основной группе царят цензура и атмосфера ненависти. Не успел утихнуть шум вокруг появления сообщества-двойника, как в округе произошло новое резонансное событие.

Перед началом очередного заседания совета депутат Юферев выставил перед собой три флажка: партийный, государственный и радужный. Он объяснил, что хотел выразить поддержку преследуемым представителям ЛГБТ-сообщества:

-Молодые люди вынуждены скрываться, некоторые кончают жизнь самоубийством, потому что общество на них давит. Я хотел показать таким шагом, что хоть кто-то с ними солидарен, что не надо бояться. Думаю, Россия рано или поздно начнет жить в XXI веке, а угнетаемое меньшинство будет чувствовать себя свободно.

Член партии «Яблоко» Сергей Трошин рассказал ЗАКС.Ру, что на заседании в «Смольнинском» использовался тот же самый флажок, который ранее он водружал на столе в МО «Литейный округ».

По словам Юферева, после заседания ему поступали нелицеприятные сообщения в соцсетях. Поступок депутата обсуждали и в открытых дискуссиях. Активисты «Центрального района за комфортную среду обитания» в своем отчете о заседании «ВКонтакте» упрекнули оппонентов в борьбе за права сексуальных меньшинств вместо работы с избирателями.

Второй раз за месяц депутаты обсуждали инициативу Юферева о запрете размещения в муниципалитете портретов действующих политических деятелей. В прошлый раз коллег смутило предложение вешать вместо фотографий национальных лидеров изображения котов.

- На этот раз мы с Еленой Николаевной Бархатовой разработали проект без котиков. Для меня котики вообще не принципиальны. Главное, чтобы Путина снять со стен муниципалитета. Мы вместе с Еленой Николаевной внесли проект, а потом она взяла и проголосовала против него и другим предложила, - рассказал «яблочник».

Бархатова, шедшая в совет в команде «Наш дом - Смольнинское», близкой штабу Алексея Навального, в разговоре с ЗАКС.Ру уточнила, что по вопросу она воздержалась. Она объяснила, что передумала, когда увидела флаги, которые расставил Юферев:

- В процессе заседания я решила, что раз мы говорим о каких-то идолах в муниципалитете, давайте уберем и флаги и другую атрибутику. Но «Яблоко» решило, что это приемлемо. Тогда у меня возник вопрос: в следующий раз «Единая Россия» принесет свои флаги? А потом коммунисты? И что это будет, флажный парад? Я поменяла свою позицию из-за самого «Яблока».

Позже депутат от «Яблока» Дмитрий Балтруков написал в Facebook, что их фракция подозревает в сговоре с «Единой Россией» теперь и Бархатову.

Сергей Еремеев

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