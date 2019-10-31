Путин предложил привлекать студентов-медиков для оказания помощи населению

Владимир Путин полагает, что студенты медицинских вузов могли бы ездить по российским регионам для того, чтобы оказывать местному населению консультативную помощь, передает "Интерфакс".

"Мне сейчас, знаете, какая в голову мысль пришла? А студенты-медики могли бы организовывать типа студенческих строительных отрядов", - поделился глава государства идеей на встрече с общественниками в Калининграде.

Кроме того Путин во время обсуждения вопросов здравоохранения не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.

Отметим, ранее Минздрав отчитался о массовых увольнениях врачей в 54 регионах РФ.