Книге рекордов России предложат достижение петербургского участкового избиркома

Экс-кандидат в муниципальные депутаты МО № 75 Алексей Доссон намерен предложить включить в Книгу рекордов России участковую избирательную комиссию № 2148, с которой он судится.

Доссон посчитал, что в ходе надомного голосования 8 сентября члены УИК тратили на сбор подписей в среднем по 2 минуты. Истец заявляет, что у него есть протоколы комиссии и видеозаписи, судя по которым, члены УИК ушли с участка в 14-30, а вернулись в 19-50, собрав при этом 155 подписей. По словам Доссона, доказательств у него «больше, чем достаточно для отмены выборов».

Бывший кандидат заметил, что претензий по надомному голосованию на выборах губернатора у него нет:

- Губернаторские выборы мы вообще не трогаем. Там все прошло тихо, спокойно, а на муниципальных – полнейший беспредел.

Рассмотрение иска Доссона во Фрунзенском районном суде началось 19 сентября. В тот же день его дело объединили с исками бывшей главы МО № 75 Александры Васильевой и бывшего мундепа Татьяны Закревской. Истцы, ссылаясь на многочисленные нарушения, просят отменить итоги выборов на восьми участках муниципалитета. Следующее заседание назначено на 19 ноября. Ожидается, что суд изучит видеодоказательства.

- В Книгу рекордов России мы подадим заявку, это не шутка. Над формулировкой еще не думали. «Самый быстрый сбор подписей на надомном голосовании» - наверное, что-то в таком ключе, - заверил Доссон.

Напомним, по итогам выборов в МО № 75 по четыре места в совете получили представители «Единой России» и ЛДПР, еще два – кандидаты от КПРФ. Главой муниципалитета избрали единоросса Василия Коробко.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.