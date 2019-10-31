В ЯНАО портреты "президента Медведева" отправят в утиль по 633 рубля за штуку

В рамках программы "Совершенствование муниципального управления" чиновники из администрации Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа собираются уничтожить два портрета "президента России Дмитрия Медведева". Соответствующий тендер, на который обратили внимание "Открытые медиа", опубликован на портале госзакупок.

Всего в списке на утилизацию - устаревшее офисное оборудование, мебель, тумбы, шкаф. Цена контракта - 256 тысяч рублей. Уничтожение каждого портрета экс-главы государства оценено в 633 рубля. Для сравнения, утилизация пылесоса обойдется 3 рубля дешевле.

В течение двух недель с момента заключения контракта будущий подрядчик обязан будет вывести все перечисленные в закупке предметы из служебных помещений администрации. У исполнителя должна быть лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, и размещению отходов I-IV классов опасности, отмечено в документах.

На заявку уже откликнулись пять компаний. Аукцион должен был состояться сегодня.