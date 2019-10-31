СПЧ просит проверить законность обысков в офисе пермского "Мемориала"

Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев обратился к прокурору Пермского края Андрею Юмшанову с просьбой проверить законность обысков в местном отделении «Мемориала», сообщается на сайте СПЧ.

Совет обратил внимание на «грубый характер следственных действий» и на то, что правительство региона и «иные органы государственной власти» содействуют «Мемориалу» «в установлении официального статуса общественному памятнику спецпереселенцам – литовцам в поселке Галяшор». СПЧ пообещал держать на контроле расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса, возбужденного после экспедиции «Мемориала» на галяшорское кладбище.

Об обысках в офисе «Мемориала» в Перми стало известно 31 октября. Адвокат обратил внимание на то, что в постановлении об обыске указан неверный адрес.

Обыск в квартире главы пермского «Мемориала» Роберта Латыпова продолжается уже девять часов, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, из офиса «Мемориала» забрали все системные блоки, документы и ноутбук, работа организации парализована.

До этого пермский «Мемориал» и его руководителя Роберта Латыпова оштрафовали на 250 тысяч рублей из-за экспедиции в Галяшор. Уголовное дело о незаконной вырубке леса местное управление МВД возбудило в августе из-за того, что правозащитники на галяшорском кладбище убрали сухостой и скосили траву. По словам Латыпова, в постановлении, выписанном на имя гражданина Литвы Станиславоса Улинскаса, который участвовал в экспедиции, говорилось, что проверка связана с обращением УФСБ по Пермскому краю.

Правозащитники сообщали, что трудности у них начались еще до начала экспедиции: глава Кудымкарского района Валерий Климов официально отказал правозащитникам в содействии в ее проведении.