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17:55

В ЗакСе обсудили банные проблемы неблагополучных петербуржцев

фото ЗакС политика В ЗакСе обсудили банные проблемы неблагополучных петербуржцев

Сегодня, 31 октября, в стенах Заксобрания Петербурга прошло заседание комиссии по социальной политике и здравоохранению, в ходе которого был поднят вопрос о том, как должным образом следует обеспечить финансирование услуг похода в баню для горожан, обитающих в неблагополучном жилом фонде.

Как пишет газета "Петербургский дневник", председатель комиссии Елена Киселева сообщила собравшимся, что обсуждение данной проблемы назрело, так как все большее количество жителей города стали жаловаться на сокращение числа льготных дней в банях - с трех до двух в неделю.

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Юрий Калабин уточнил, что на данный момент в Петербурге функционируют 33 общественные бани, 27-ми из которых выделяются субсидии, а оставшиеся шесть получают дотации из бюджета районных администраций. На сегодняшний день в городе проживают 37 тысяч человек, которые не имеют возможности помыться дома.

Калабин полагает, что проблему могла бы частично решить приватизация бань и переход на адресные программы социальной помощи.

В итоге комиссия решила сформировать рабочую группу, которая занялась бы изучением данного вопроса.


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