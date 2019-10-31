Тихонова предложила сажать деревья взамен вырубленных во всех зеленых зонах без исключений

Депутат Заксобрания Надежда Тихонова разработала законопроект, согласно которому зеленые зоны, не отнесенные к зеленым насаждениям общего пользования, включат в число территорий, где при вырубке обязательно компенсационное озеленение.

Пока, по закону, обслуживающие организации обязаны компенсировать только те вырубленные деревья и кустарники, которые расположены на территориях ЗНОП, зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, ограниченного пользования, в защитных лесах и на особо охраняемых природных территориях.

В Петербурге есть небольшие зеленые зоны, которые не имеют официального статуса – например, внутри домов, вдоль дорог. Они могут находиться на территории общего пользования в границах земельных участков, собственность на которые не распределена. Ответственность за эти насаждения несут администрации районов, но при уничтожении или повреждении насаждений на них никто не обязан высаживать новые деревья и кустарники никто не обязан. Тихонова предлагает распространить практику компенсационного озеленения на все зеленые зоны в городе без исключений.

Законопроект направлен в юридическую службу ЗакСа. После заключения он будет внесен на рассмотрение городского парламента.

По словам Тихоновой, идея внести такой законопроект родилась после того, как жители одного из жилых комплексов в районе реки Охты пожаловались на рубку более 500 деревьев. Новые растения никто не высадил.

«В Петербурге остро стоит проблема нехватки зеленых зон. Поэтому их нужно сохранять, преумножать, ну и, конечно, сажать новые деревья вместо вырубленных», - сказала Тихонова.

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