Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

18:34

Экс-депутат ЗакСа Евстигнеева претендует на пост главы администрации Лиговки-Ямской

фото ЗакС политика Экс-депутат ЗакСа Евстигнеева претендует на пост главы администрации Лиговки-Ямской

За должность руководителя муниципальной администрации МО «Лиговка-Ямская» борются три человека, среди них бывший депутат Законодательного собрания от ЛДПР Анна Евстигнеева, сообщил ЗАКС.Ру глава муниципалитета Вадим Войтановский.

Войтановский отметил, что кандидатуру Евстигнеевой поддерживает группа единороссов, в том числе он сам.

Второй претендент – заместитель главы местной администрации Павел Логуа. Он пользуется поддержкой замглавы муниципалитета Сергея Ильина, рассказал Войтановский.

Третью кандидатку Марию Богданову руководитель муниципалитета охарактеризовал как «бизнесвумен». Он предположил, что ее поддержат местные оппозиционеры.

Заседание совета, на котором будет поднят вопрос о выборе главы местной администрации, назначено на 5 ноября.

Евстигнеева получила мандат депутата ЗакСа пятого созыва 18 февраля 2015 года, после сложения парламентских полномочий Константина Сухенко, помощницей которого она работала около 10 лет. В июне 2016 года она возглавила фракцию ЛДПР. В сентябре она не смогла переизбраться в ЗакС и перешла на работу в администрацию Центрального района.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:25 Депутаты просят Медведева и Генпрокуратуру разобраться в "тотальном внедрении" маркировки товаров

18:52 В конкурсе комитета по благоустройству победили все главы районов

18:50 Невзоров: Репрессивный аппарат государства - единственное, что работает в России хоть как-то   2

18:41 Рябоконь стал главой исполкома ОНФ в Петербурге

18:34 Муниципал: Экс-депутат ЗакСа Евстигнеева претендует на пост главы администрации Лиговки-Ямской

18:21 Вышедшего с пикетом к зданию ФСБ главу реготделения ПАРНАСа Щербачева оштрафовали на 160 тысяч рублей   1

18:13 Тихонова предложила сажать деревья взамен вырубленных во всех зеленых зонах без исключений

17:55 В ЗакСе обсудили банные проблемы неблагополучных петербуржцев

17:48 СПЧ просит проверить законность обысков в офисе пермского "Мемориала"   1

17:21 В ЯНАО портреты "президента Медведева" отправят в утиль по 633 рубля за штуку

17:12 Муниципал: Книге рекордов России предложат достижение петербургского участкового избиркома

16:47 Путин предложил привлекать студентов-медиков для оказания помощи населению   1

16:39 Муниципал: «Сад на Неве» сблизил депутатов МО «Смольнинское», радужный флаг – опять разъединил   1

16:20 ЛДПР анонсировала митинг на придомовой территории своего штаба в Петербурге

16:15 Активистки, отстаивавшие права геев у представительства Чечни, получили штрафы   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru