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18:50

Невзоров: Репрессивный аппарат государства - единственное, что работает в России хоть как-то

фото ЗакС политика Невзоров: Репрессивный аппарат государства - единственное, что работает в России хоть как-то

Политический обозреватель Александр Невзоров начал свою еженедельную передачу на "Эхе Москвы" с рассуждений о том, в какую безжалостную репрессивную машину превратилась современная Россия. Накануне, напомним, во многих городах прошли акции памяти жертв политрепрессий, приуроченные к одноименному дню.

Не без тени иронии Невзоров отметил, что "репрессивный аппарат государства немыслимо раздут, жаден, всесилен, и это вообще единственное, что работает в России хоть как-то".

Мэтр отечественной журналистики уверен, что различные инстанции, контролирующие реалии сегодняшнего дня всеми доступными им средствами - будь то законы или "силовичизм", не имеют никаких других функций, кроме как калечащих народ.

В то же время, продолжил Невзоров, в мире существуют и другие репрессивные машины - к примеру, в США или Швейцарии, которые "так же совершенно свирепы и крохобористы, такие же жадные и, мягко говоря, подлые". Однако между ними, подчеркнул журналист, и Россией существует одна существенная разница.

"Мои наблюдения показывают, что там все-таки власть одной рукой жестко обирает, а другой рукой народец свой оглаживает, утешает и прихорашивает. В России всё иначе: одной рукой власть душит и выдавливает глаза, а другой занимается самоудовлетворением. Это такая вот волшебная картина. И, собственно говоря, в этом вся разница", - резюмировал публицист.

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19:17    
Невзорыч точен в метафорах и аллегориях.

19:06    
Достали эти стоны и бесконечные стенания ненавистников России, вроде Невзорова! Всё в России в целом нормально! Страна живёт, развивается, растут пенсии, всякие пособия, зарплаты, инфляция низкая, золотовалютные резервы уже 540 миллиардов долларов, рубль за год укрепился почти на 10%, транспорт ходит, ЖКХ функционирует, магазины полны товарами и продуктами и тд. итп. Надо жить на позитиве, а не в вечном миноре, размазывая сопли по щекам!!! Не нравится - уезжайте из России и чтобы духа вашего смердящего здесь не было!

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