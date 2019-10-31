Невзоров: Репрессивный аппарат государства - единственное, что работает в России хоть как-то

Политический обозреватель Александр Невзоров начал свою еженедельную передачу на "Эхе Москвы" с рассуждений о том, в какую безжалостную репрессивную машину превратилась современная Россия. Накануне, напомним, во многих городах прошли акции памяти жертв политрепрессий, приуроченные к одноименному дню.

Не без тени иронии Невзоров отметил, что "репрессивный аппарат государства немыслимо раздут, жаден, всесилен, и это вообще единственное, что работает в России хоть как-то".

Мэтр отечественной журналистики уверен, что различные инстанции, контролирующие реалии сегодняшнего дня всеми доступными им средствами - будь то законы или "силовичизм", не имеют никаких других функций, кроме как калечащих народ.

В то же время, продолжил Невзоров, в мире существуют и другие репрессивные машины - к примеру, в США или Швейцарии, которые "так же совершенно свирепы и крохобористы, такие же жадные и, мягко говоря, подлые". Однако между ними, подчеркнул журналист, и Россией существует одна существенная разница.

"Мои наблюдения показывают, что там все-таки власть одной рукой жестко обирает, а другой рукой народец свой оглаживает, утешает и прихорашивает. В России всё иначе: одной рукой власть душит и выдавливает глаза, а другой занимается самоудовлетворением. Это такая вот волшебная картина. И, собственно говоря, в этом вся разница", - резюмировал публицист.