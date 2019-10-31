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18:52

В конкурсе комитета по благоустройству победили все главы районов

фото ЗакС политика В конкурсе комитета по благоустройству победили все главы районов

Комитет по благоустройству подвел итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов. Согласно проекту распоряжения, с выполнением «особо важных и сложных заданий» справились 17 из 18 руководителей районных администраций.

Первое место поделили между собой Валерий Гарнец (Выборгский район), Николай Цед (Приморский район), Евгений Разумишкин (Красногвардейский район), Владимир Ушаков (Московский район), Светлана Штукова (Адмиралтейский район), Иван Громов (Петроградский район), Дмитрий Попов (Петродворцовый район) и Владимир Омельницкий (Пушкинский район). Им присуждается премия в размере должностного оклада, сообщается в проекте решения.

Второе место в конкурсе заняли четыре руководителя администраций районов. Это главы Василий Пониделко (Калининский район), Константин Серов (Фрунзенский район), Алексей Гульчук (Невский район) и Эдуард Ильин (Василеостровский район). Они получают вознаграждение в размере 75% от оклада, уточняется в документе.

В проекте решения сообщается, что занявшим третье место причитается 50% от оклада. Эту премию получат пять глав администраций: Олег Фадеенко (Красносельский район), Сергей Иванов (Кировский район), Максим Мейксин (Центральный район), Олег Довганюк (Кронштадтский район) и Наталья Чечина (Курортный район). 

В этом проекте решения не упоминается только руководитель Колпинского района Анатолий Повелий. При этом, в другом документе об итогах смотра-конкурса предлагается выплатить ему «премию за выполнение особо важных и сложных заданий» - 75% от оклада. 

Постановлением правительства по смотру все 18 районов награждаются  почетным знаком «За победу в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга». Сейчас все документы находятся на антикоррупционной экспертизе. 

В 2018 году в этом же конкурсе также победили все администрации районов Петербурга. Места между районами тогда распределялись иначе, чем в 2019 году.


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