ЗакС выделил 16 млн рублей на систему электронного голосования

Законодательное собрание Петербурга решило закупить конгресс-систему с оборудованием для электронного голосования в Белый зал, в котором проводят заседания комиссий. Закупка опубликована 30 октября.

Максимальная стоимость оборудования и его установки – 15,97 млн рублей. Исполнителя заказа ЗакС выберет 11 ноября, а все работы исполнитель должен закончить до 16 декабря.

Победитель аукциона обязан демонтировать существующие пульты для голосования и блоки управления конференц-системы. После этого требуется установить необходимое программное обеспечение и новую технику: 53 пульта для голосования, блоки управления голосованием, системой видеокоммуникации, видеонаблюдения и звукоусиления.

В частности, ЗакС хочет в Белый зал 30 ЖК-мониторов с диагональю 21.5, пульт управления поворотными камерами, компактный сублимационный принтер для полноцветной и монохромной печати пластиковых карт. Помимо этого, в списке оборудования значится iPad Pro с годовой подпиской MS Office 365.