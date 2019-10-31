ИГ* подтвердило смерть своего главаря аль-Багдади

Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила уничтожение своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, передает «Интерфакс» со ссылкой на британскую телерадиокорпорацию «Би-би-си».

Об этом стало известно из каналов информации, подконтрольных террористам. Также сообщалось о выборе преемника убитого аль-Багдади: называлось имя Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши.

О ликвидации аль-Багдади объявил президент США Дональд Трамп 27 октября. Он заявил, что лидер «ИГ» убил себя, убегая от американских военных. Вместе с ним погибли двое детей.