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31 октября, 19:53

ИГ* подтвердило смерть своего главаря аль-Багдади

фото ЗакС политика ИГ* подтвердило смерть своего главаря аль-Багдади

Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила уничтожение своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, передает «Интерфакс» со ссылкой на британскую телерадиокорпорацию «Би-би-си».

Об этом стало известно из каналов информации, подконтрольных террористам. Также сообщалось о выборе преемника убитого аль-Багдади: называлось имя Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши.

О ликвидации аль-Багдади объявил президент США Дональд Трамп 27 октября. Он заявил, что лидер «ИГ» убил себя, убегая от американских военных. Вместе с ним погибли двое детей.  

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

 

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31 октября, 21:33    
врут собаки-ШОЙГУ ЕГО еще 2 года назад УКОКОШИЛ

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