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31 октября, 20:54

Путин пообещал принять гиперзвуковые ракеты "Циркон" на вооружение

фото ЗакС политика Путин пообещал принять гиперзвуковые ракеты "Циркон" на вооружение

Президент Владимир Путин заверил, что новая российская гиперзвуковая морская ракета «Циркон» будет принята на вооружение, передает «Интерфакс».

«"Циркон" обязательно будет [принят на вооружение]», – сказал Путин во время посещения корвета «Гремящий» и судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде. При этом Путин обратился к министру обороны Сергею Шойгу, и тот в ответ улыбнулся и кивнул.

На борту корвета Путин осмотрел помещения и ознакомился с системами вооружения. Командир «Гремящего» Роман Довгайлов доложил об особенностях управления кораблем. Он обратил внимание на переднюю часть корвета, где расположены пусковые контейнеры крылатых ракет «Калибр», отметив, что здесь могли бы разместиться в будущем новейшие «Циркон».

О работе над ракетой «Циркон» Путин заявил в послании Федеральному собранию 20 февраля. Тогда Путин рассказал, что ракета сможет поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах – скорость звука, 343 м/с).

Глава ОСК Алексей Рахманов заявлял, что «Циркон» может получить после модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».  Гиперзвуковое оружие будет установлено на двух новых российских фрегатах «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Об этом было объявлено на церемонии закладки этих кораблей на «Северной верфи» в Петербурге в апреле.

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31 октября, 21:31    
жаль только в 2025 году

31 октября, 21:17    
Российские вооружённые силы быстро совершенствуются по всем направлениям, что радует и вызывает гордость за нашу державу! ВПК прекрасно работает и его можно поставить в пример всем другим отраслям России!

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