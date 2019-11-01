18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:53

Бывший мэр Киселевска погиб в перестрелке

фото ЗакС политика Бывший мэр Киселевска погиб в перестрелке

Бывший мэр Киселевска убит в перестрелке поздно вечером 31 октября, сообщили в управлении Следственного комитета по Кемеровской области. Речь идет о Сергее Лаврентьеве, который возглавлял Киселевск до 2018 года, уточняет «Тайга.инфо».

По версии следствия, вечером жена экс-мэра заметила на участке свет от фонарика и двух людей. Она сообщила об этом мужу, и тот, взяв охотничье ружье, вышел из дома. Женщина услышала выстрелы, а когда все стихло, вышла во двор и нашла тело супруга с огнестрельными ранениями. Рядом было еще одно тело неизвестного мужчины, также со следами от пуль.

В СК предположили, что убитый мужчина был жителем соседнего города, примерно 40 лет. Baza пишет, что это – Марат Гарипов, владелец небольшого ЧОП, мастер спорта по вольной борьбе. Сообщается, что при нем был тёмный чулок с прорезями для глаз, он был одет в камуфляжный костюм, при нем был бинокль, рация, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак.

Следствие, в числе прочих, отрабатывают версию о попытке разбойного нападения. Возбуждено дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Лаврентьев был главой Киселевска с 2003 года. Он баллотировался от «Единой России». В 2018 году его переназначили по представлению конкурсной комиссии после отмены выборов мэров в Кемеровской области, однако спустя несколько месяцев он подал в отставку.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:09    
10:02 Есть одна небольшая деталь, по поводу убийцы шестилетнего ребёнка в Нарьян-Маре. Он был осуждён ранее к штрафу за свастики на своей странице сети "Вконтакте" и хронический алкоголик. Это н[цензура]дит, а фашист-психопат. Никого тебе не напоминает, Саша?

10:24   Саша  
Когда говорят о жертвах сталинских репрессий 1937-1938г, то совершенно умалчивают тот факт что 70-75% расстрельных приговоров было вынесено уголовникам, в основном кровавым бандитам, что дотошно подсчитали западные(!!!!!!!!!) историки-исследователи и публично не раз об этом заявляли! Да и сам,к примеру, будучи на Соловках в музее от экскурсовода узнал, что из тысячи расстрелянных заключённых в 1938г 700(!!!) были бандиты! То есть власть через суды всем убийцам усилила меру наказания до расстрела, тем самым основательно ПОЧИСТИЛА криминальную среду, которая была ужасной в 20-30-е годы, одни сотни(!!!!!!) тысяч подросших беспризорников наводили ужас на страну,а про тысячи банд, вроде главаря Лёньки Пантелеева и говорить нечего...

10:02    
Пока не начнём расстреливать бандитов-убийц, то массовый бандитизм в России не остановить...Таких, как вчерашнего убийцу спящего ребёнка в детсаду Ненецкого АО! Ведь сейчас его посадят, через какое-то время выйдет на свободу и уже убьёт 7 детей или больше! Это же касается насильников детей, педофилов и др.!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
11:02 Росприроднадзор проверил пятна грязи на Мойке у Красного моста

10:47 Муниципал: Засыпавший на работе председатель ИКМО "Гагаринское" покинул пост

10:42 СМИ: На установку оборудования для изоляции рунета нужен еще один год

9:53 Бывший мэр Киселевска погиб в перестрелке   2

9:27 Генконсульство Израиля в Петербурге возвращается к работе после забастовки

31 октября, 20:54 Путин пообещал принять гиперзвуковые ракеты "Циркон" на вооружение   5

31 октября, 20:23 Дорожные предприятия пытаются оспорить решение УФАС по "снежному картелю" в суде

31 октября, 19:53 ИГ* подтвердило смерть своего главаря аль-Багдади   1

31 октября, 19:48 ЗакС выделил 16 млн рублей на систему электронного голосования

31 октября, 19:25 Депутаты просят Медведева и Генпрокуратуру разобраться в "тотальном внедрении" маркировки товаров

31 октября, 18:52 В конкурсе комитета по благоустройству победили все главы районов

31 октября, 18:50 Невзоров: Репрессивный аппарат государства - единственное, что работает в России хоть как-то   3

31 октября, 18:41 Рябоконь стал главой исполкома ОНФ в Петербурге

31 октября, 18:34 Муниципал: Экс-депутат ЗакСа Евстигнеева претендует на пост главы администрации Лиговки-Ямской   1

31 октября, 18:21 Вышедшего с пикетом к зданию ФСБ главу реготделения ПАРНАСа Щербачева оштрафовали на 160 тысяч рублей   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru