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10:47

Засыпавший на работе председатель ИКМО "Гагаринское" покинул пост

фото ЗакС политика Засыпавший на работе председатель ИКМО "Гагаринское" покинул пост

Глава избирательной комиссии МО «Гагаринское» Алекси Цхададзе, помогавший в июне мешать кандидатам в местные депутаты зарегистрироваться, досрочно оставил свою должность. 

Муниципальный совет заявление председателя ИКМО принял. Соответствующее решение опубликовано на сайте МО “Гагаринское”.

Ранее Цхададзе стал депутатом соседнего МО “Звездное” от ЛДПР.

Напомним, на этапе регистрации кандидатов в мундепы в ИКМО “Гагаринское” стали появляться “фейковые” очереди. Молодые люди приходили в избирком с самого утра и подолгу сидели в кабинете председателя комиссии. Многие реальные кандидаты из-за этого не успевали зарегистрироваться. Корреспондент ЗАКС.Ру устроился на работу в “фейковую” очередь, которую организовали представители фанатской среды футбольного клуба “Зенит”. 

Как оказалось, Цхададзе был в курсе происходивших махинаций. Он предложил корреспонденту ЗАКС.Ру посидеть 25 минут у него в кабинете и ничего не делать, заверив, что никакой уголовной ответственности за это не последует. Позже он пожаловался сотруднице муниципалитета, что засыпает прямо на рабочем месте.

Позже Горизбирком передал информацию по Цхададзе в прокуратуру, однако никаких действий от надзорного ведомства не последовало.



Сергей Еремеев


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