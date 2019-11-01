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11:28

Суд признал законным включение ФБК в реестр иноагентов

фото ЗакС политика Суд признал законным включение ФБК в реестр иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказал Фонду борьбы с коррупцией в оспаривании решения Минюста о включении в реестр НКО-иностранных агентов, передает «Интерфакс». Судья не увидела оснований для исключения фонда из реестра.

Минюст включил ФБК в реестр иноагентов 9 октября, после того как при проверке нашел несколько денежных переводов из США и Испании на более чем 140 тысяч рублей. Выяснилось, что 50 долларов из США отправил российский бизнесмен Юрий Маслихов. По его словам, теперь он получает «много писем с угрозами», а в интернете появились «какие-то совершенно невменяемые публикации» по поводу его «криминального прошлого».

Вторым «иностранным спонсором» оказался испанец по имени Роберто Фабио Монда Карденас. Он перевел деньги на счета ФБК в сентябре, однако к тому времени счета уже были почти месяц как заблокированы по делу об отмывании денег. Журналисты нашли Роберто Монду и поговорили с ним, однако перевод 138 тысяч рублей российской компании он объяснить не смог

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13:18    
13:11 Вор? Вы, что-то, путаете. Он ни у кого не воровал. Во всяком случае, жертв его "воровства" - точно нет.

13:11    
12-05 Потрясающая новость! ВОР стал лидером. Лидером чего или кого? Лидером воров или лидером сообщества воров? С учётом предыдущих сведений, опубликованных фбк, он должен заменить председателя правительства Димона. Но только на конкурсной основе. Загвоздка только в том, кого же тогда будет "разоблачать" фбк? Своего создателя?

12:05    
Поздно. Навальный уже стал фронтальным оппозиционным лидером (как бы не отрицали этот факт другие претенденты). Теперь они ещё и сделают из него народного героя.

11:56    
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ!!! Навальнисты - агенты Запада, шпионы, подрывники Отечества, враги российского народа!!! А никто в этом особо и не сомневался! Всех прозападных мразей на нары, как минимум!

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