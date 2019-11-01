Следствие засекретило материалы проверки задержавших Голунова полицейских

Следствие засекретило материалы уголовного дела о наркотиках, по которому проходил корреспондент «Медузы» Иван Голунов, передает «МБХ медиа» в трансляции с заседании суда в Twitter.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин подал жалобу на бездействие СК при расследовании в отношении задержавших журналиста полицейских. На заседании судья сказал представителю следствия, что Голунов «совершенно справедливо хочет знать, что происходит с его делом», и суду требуются документы и результаты проверки.

«Ну, мы проводим следственные действия, там много документов под грифом "секретно"», - сказал в ответ представитель следствия. Он не смог назвать сроки проверки в отношении полицейских и попросил отложить заседание. Суд назначил следующее заседание на 11 ноября.

Голунова задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Сначала Голунову отказывали в проведении необходимых экспертиз, затем, когда их провели, оказалось, что следов употребления журналистом запрещенных веществ не было. Следствие установило, что наркотики ему подкинули при задержании.

На фоне возмущения общественности и пикетов в поддержку Голунова с корреспондента сняли обвинения. Спустя пару дней президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех сотрудников полиции ЗАО Москвы, был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова.