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11:59

Против псковского депутата завели уголовное дело о превышении полномочий

фото ЗакС политика Против псковского депутата завели уголовное дело о превышении полномочий

Депутат Псковского областного собрания депутатов Ульяна Михайлова, возглавляющая также местный профсоюз, приобрела статус подозреваемой в уголовном деле о превышении полномочий, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

Согласно материалам дела, женщина несколько раз без достаточных на то оснований премировала своего супруга, который работает директором одного из санаториев, подведомственных псковскому областному профсоюзу. Утверждается, что делалось это "вопреки интересам" профсоюза, и потрачено таким образом из фонда оплаты труда было порядка 7 млн рублей.

В июле сама единоросс Михайлова рассказала, что ее имя связано с еще одним "свежим" уголовным делом - о ведении незаконной предпринимательской деятельности. Она также, в частности, упомянула об имеющемся у нее конфликте с областным правительством.

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