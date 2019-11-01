Суд отказался взять под подписку о невыезде фигурантов дела "Седьмой студии"

Мещанский суд Москвы отказался взять с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде, передает «МБХ медиа».

Такую меру пресечения прокуратура запрашивала для режиссера Кирилла Серебренникова, бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и директора РАМТ Софьи Апфельбаум. Фигуранты дела до этого были освобождены, они пришли на заседание суда сами.

«Мы в первую очередь заинтересованы тут находиться и не пропускать заседания суда, как это и было всегда. Это прокуроры поменялись, а мы те же», - сказал Серебренников в ходе заседания.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняли в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины они не признавали, утверждая, что их оговорила бухгалтер театра Нина Масляева, заключившая сделку со следствием. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект «Платформа».

Финансовая экспертиза показала, что рыночная стоимость проекта «Платформа» составляла 260 млн рублей, а с учетом налогов и иных затрат превысила 300 млн. При этом Минкульт выделил из госбюджета на его реализацию только 216 млн. Таким образом, проект окупился за счет личных вложений подсудимых.

Дело направлено на новое рассмотрение. Сначала Мещанский суд в сентябре постановил вернуть дело в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении и отменил меры пресечения. Однако в октябре Мосгорсуд отменил это решение.