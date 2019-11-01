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12:22

Петербургские налоговики и антимонопольщики заключили договор о взаимодействии

фото ЗакС политика Петербургские налоговики и антимонопольщики заключили договор о взаимодействии

Начальники петербургских налоговой и антимонопольной служб Вадим Владимиров и Александр Гнедых провели официальную встречу, на которой подписали документ о дальнейшем сотрудничестве, обещающем стать более тесным.

"Мы очень рассчитываем на помощь коллег при выявлении фактов аффилированности компаний при расследовании антикартельных дел", - прокомментировал событие Владимиров.

Помимо оперативного обмена специализированной информацией, ожидается регулярное "командирование" в стан союзника штатных сотрудников, наиболее компетентных в том или ином рассматриваемом деле.

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