Беглов и Макаров заранее поздравили петербуржцев с 4 ноября

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель регионального Законодательного собрания Вячеслав Макаров 1 ноября поздравили жителей города с наступающим Днем народного единства, сообщила пресс-служба ЗакСа.

Первые лица Петербурга отметили, что 4 ноября - дань памяти предкам, сплотившимся во имя свободы, суверенитета и целостности Родины в 1612 году. Беглов и Макаров вспомнили и про подвиг блокадников:

"Ответственность за судьбу Отечества и любовь к родному городу всегда отличали жителей Санкт-Петербурга. Эти бесценные качества помогли ленинградцам выстоять в суровые годы блокады и победить врага".

Губернатор и председатель парламента пожелали петербуржцам мира, добра, благополучия, оптимизма, новых жизненных и трудовых свершений.

Сергей Еремеев

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