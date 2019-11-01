Уличный художник Loketski посвятил Милонову портрет на тыкве

Петербургский уличный художник и инсталлятор, известный под творческим псевдонимом Loketski, представил новый арт-объект - тыкву, на котором изображено лицо, очень напоминающее лицо думского депутата от Петербурга Виталия Милонова. Работа называется "Милон Маск" и посвящена консерватизму законотворца, регулярно стремящегося запретить в России празднование Хэллоуина.

"Мы не просим депутатов сделать Хэллоуин выходным днем. Мы не просим священников внести его в церковный календарь. Чего им от нас-то надо? Пусть идут в свою Думу, пусть идут в свою Церковь, и празднуют там, что им нравится", - написал он под фотографией креативно оформленного овоща в своем Instagram.

Loketski живет в квартале новостроек на Парнасе и время от времени дарит взору соседей новые инсталляции, появляющиеся во дворе и, как правило, несущие в себе социально-политический смысл. Понимание его деятельность, однако, находит далеко не у всех прохожих: довольно часто его работы громят или крадут.

Фотография: Instagram / Loketski

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