18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:50

Налог для самозанятых граждан по всей России введут в 2020 году

фото ЗакС политика Налог для самозанятых граждан по всей России введут в 2020 году

Налог на профессиональный налог самозанятых граждан по всей России могут ввести с 1 июля 2020 года, сообщается на сайте Минфина.

По словам министра финансов Антона Силуанова, итоги эксперимента в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане – изучат по итогам 2019 года. «Доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», - сказал Силуанов.

По данным Минфина, сейчас в качестве самозанятых зарегистрировалось более 240 тысяч человек. Ведомство подготовило законопроект о расширении зоны действия режима на 19 регионов России, в первую очередь – регионы-доноры и регионы, где расположены города-миллионники.

Эксперимент в четырех регионах ввели с 2019 года. Самозанятых обложили налогом по ставке 4% ежемесячно, для ИП и юрлиц тот же налог составил 6%. Изменения коснулись тех, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц, не имеет собственного работодателя и не привлекает наемных работников по трудовым договорам. Перешедшие на экспериментальный режим граждане освобождены от уплаты НДФЛ по доходам, полученным от профессиональной деятельности, и НДС, кроме ввоза товаров на территорию России.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:59    
Господа законодатели!!!
Закон о самозанятых вызовет большие затраты бюджета с маленьким доходом. Просчитайте! Кроме того, отрицательные эмоции народа. Вам это надо?
А как Вам такой закон?
Украинская дума намедни приняла закон 1031, наказывающий чиновников за незаконное обогащение.  Активы, неподтвержденные официальным доходом в 1 млн. гривнов (2.5 млн. руб.) становятся сомнительными и подлежат проверке.
Если не подтверждены активы в 6,5 млн. гривнов (16.5 млн. руб.). то такие активы КОНФИСКУЮТСЯ! (ст.3685 УК Украины).
Примите такой же ЗАКОН, и казна в разы пополнится, а борьбу с коррупцией можно будет не вести. Чиновники будут брать взятки, но такие мелкие...
И все, кто ловит коррупционеров, освободятся и могут  идти в постовые полиционеры.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:12 Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству 6 млрд рублей, Porsche Cayenne и запонки

16:52 Сотрудникам "Почты России" в 30 регионах подняли оклады на 20%

16:35 МВД создаст подразделения по борьбе с IT-преступностью

16:30 Удальцов отметил "цугцванг" в позициях ЕР перед думскими выборами

16:09 Думские эсеры выступают против возможного повышения цен на водку

15:57 На подростка из Курска составили протокол о неуважении к власти   1

15:43 РПЦ хочет получить помещение в доме на канале Грибоедова

15:24 Верховный суд ликвидировал движение Пономарева "За права человека"   3

15:20 Петербургский суд не стал назначать экспертизу высказываний Навального о единороссах

14:59 Лимонов: Российско-украинские проблемы можно решить только военной победой России   3

14:23 Сохранению "сада на Неве" посвятили пикеты у стен петербургской прокуратуры   2

13:50 Налог для самозанятых граждан по всей России введут в 2020 году   1

13:48 Уличный художник Loketski посвятил Милонову портрет на тыкве

13:24 СК передал дело студента ВШЭ Егора Жукова в прокуратуру

13:23 До 10 ноября восточный фасад Казанского собора очистят от лесов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru