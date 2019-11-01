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14:23

Сохранению "сада на Неве" посвятили пикеты у стен петербургской прокуратуры

фото ЗакС политика Сохранению "сада на Неве" посвятили пикеты у стен петербургской прокуратуры

Петербуржцы продолжают бороться за включение "Сада на Неве" на Смольной набережной в список зеленых насаждений общего пользования и, соответственно, протестовать против его исключения оттуда, поддержанного депутатами ЗакСа 30 октября. Одиночные пикеты прошли у дверей здания городской прокуратуры.

"Первая положительная весточка уже есть, сегодня к пикетирующим вышел заинтересовавшийся вопросом сотрудник прокуратуры. Будем надеяться, что за разговором последуют и конкретные действия по защите интересов горожан", - оценили акцию в паблике активистов "Центральный район за комфортную среду обитания".

"Яблочник" Борис Вишневский в случае, если губернатор Александр Беглов поддержит решение депутатов и подпишет правовой документ, позволяющий застроить сад новыми судебными корпусами, пообещал добиваться справедливости через суд.

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Фотографии: "Центральный район за комфортную среду обитания"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:16    
И паскудны пархатый жидёнок обязательно суёт свой поганый нос во все дырки. Представьте ужас, если бы вдруг эта морда стала руководителем прекрасного города!

14:45    
Муниципальные депутаты из группы "Центральный район за комфортную среду обитания"  ложатся под "Единую Россию", поэтому их пикеты и выступления не внушают никакого доверия.

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