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15:24

Верховный суд ликвидировал движение Пономарева "За права человека"

фото ЗакС политика Верховный суд ликвидировал движение Пономарева "За права человека"

Верховный суд постановил ликвидировать движение «За права человека» правозащитника Льва Пономарева, передает «Интерфакс».

В решение суда указано, что будет ликвидировано само общественное движение и его структурные подразделения. Из Единого реестра юридических лиц исключат сведения о них.

Пономарев заявил, что несмотря на решение, движение продолжит свою работу. «Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России», - сказал правозащитник.

Минюст подал иск о ликвидации движения 15 октября. В феврале «За права человека» внесли в реестр иноагентов, с тех пор движение и Пономарева регулярно штрафовали на крупные суммы. За последние два месяца это случилось пять раз: штрафы составили 300 тысяч рублей для юрлица и 100 тысяч – для Пономарева. Правозащитники просили отозвать иск, требуя прекратить давление на одну из старейших и авторитетнейших независимых правозащитных организаций России.

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16:10    
Они и права человека давно ликвидировали, а у тех, кто этому радуется, наверное, размягчение мозга.

15:58    
Почему так долго тянули? Гадостей России они уже понаделали достаточно. И необходимо взять за жабры их защитников тоже. Хрен редьки не слаще!

15:39    
УРА!!!!!!!!!!!!!! Верховный суд-браво! Наконец-то раздавили антисоветскую и русофобскую гадину! Лёву на нары!

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