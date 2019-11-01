Верховный суд ликвидировал движение Пономарева "За права человека"

Верховный суд постановил ликвидировать движение «За права человека» правозащитника Льва Пономарева, передает «Интерфакс».

В решение суда указано, что будет ликвидировано само общественное движение и его структурные подразделения. Из Единого реестра юридических лиц исключат сведения о них.

Пономарев заявил, что несмотря на решение, движение продолжит свою работу. «Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России», - сказал правозащитник.

Минюст подал иск о ликвидации движения 15 октября. В феврале «За права человека» внесли в реестр иноагентов, с тех пор движение и Пономарева регулярно штрафовали на крупные суммы. За последние два месяца это случилось пять раз: штрафы составили 300 тысяч рублей для юрлица и 100 тысяч – для Пономарева. Правозащитники просили отозвать иск, требуя прекратить давление на одну из старейших и авторитетнейших независимых правозащитных организаций России.