На подростка из Курска составили протокол о неуважении к власти

Правоохранители составили протокол по статье о неуважении к власти в отношении несовершеннолетнего жителя Курска из-за картинок во «ВКонтакте», передает «МБХ медиа».

Возбуждено два дела: по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти в интернете) и т. 20.3 КоАП (демонстрации нацистской символики). По словам подростка, ему позвонила инспектор по делам несовершеннолетних и пригласила на профилактическую беседу. На встрече ему показали скриншоты его записей в соцсетях.

В протоколе указано, что подросток разместил в соцсетях посты с «ненормативной лексикой» и «явным неуважением к президенту и правительству». Также юноша публиковал фрагмент из мультфильма «Том и Джерри», где с помощью монтажа на теле Тома размещен красный флаг со свастикой, а на месте Джерри – флаг с серпом и молотом. В финале видео Джерри побеждает Тома под звуки гимна СССР.