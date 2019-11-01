18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:57

На подростка из Курска составили протокол о неуважении к власти

фото ЗакС политика На подростка из Курска составили протокол о неуважении к власти

Правоохранители составили протокол по статье о неуважении к власти в отношении несовершеннолетнего жителя Курска из-за картинок во «ВКонтакте», передает «МБХ медиа».

Возбуждено два дела: по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти в интернете) и т. 20.3 КоАП (демонстрации нацистской символики). По словам подростка, ему позвонила инспектор по делам несовершеннолетних и пригласила на профилактическую беседу. На встрече ему показали скриншоты его записей в соцсетях.

В протоколе указано, что подросток разместил в соцсетях посты с «ненормативной лексикой» и «явным неуважением к президенту и правительству». Также юноша публиковал фрагмент из мультфильма «Том и Джерри», где с помощью монтажа на теле Тома размещен красный флаг со свастикой, а на месте Джерри – флаг с серпом и молотом. В финале видео Джерри побеждает Тома под звуки гимна СССР.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

28 октября, 14:04 Гудков пожаловался в ЕСПЧ на закон о неуважении к власти

28 октября, 13:33 На политолога Крашенинникова завели дело о неуважении к власти из-за поста в Telegram о судьях

24 октября, 11:24 Не дождавшись квартиры, сирота порвал Конституцию и получил штраф за неуважение к власти

10 октября, 11:26 Полиция прекратила дело жителя Кузбасса о неуважении к власти из-за поздравлений Путину

8 октября, 10:54 На жителя Кузбасса завели третье дело об оскорблении власти из-за поздравлений Путину

4 октября, 16:46 В Смоленске участковый узрел оскорбляющие власть картинки в соцсетях местного либертарианца

30 сентября, 12:25 Публикации про Путина послужили поводом для возбуждения большинства дел о неуважении к власти

19 сентября, 14:11 Омича оштрафовали за ругательство в адрес Путина

17 сентября, 10:08 Полиция Кузбасса закрыла дело о повторном оскорблении власти в соцсетях

13 сентября, 9:43 Кемеровчанин повторно оскорбил власть, сравнив ЕР с чумой


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:11    
Чем и доказали, что власть недостойна уважения.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:12 Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству 6 млрд рублей, Porsche Cayenne и запонки

16:52 Сотрудникам "Почты России" в 30 регионах подняли оклады на 20%

16:35 МВД создаст подразделения по борьбе с IT-преступностью

16:30 Удальцов отметил "цугцванг" в позициях ЕР перед думскими выборами

16:09 Думские эсеры выступают против возможного повышения цен на водку

15:57 На подростка из Курска составили протокол о неуважении к власти   1

15:43 РПЦ хочет получить помещение в доме на канале Грибоедова

15:24 Верховный суд ликвидировал движение Пономарева "За права человека"   3

15:20 Петербургский суд не стал назначать экспертизу высказываний Навального о единороссах

14:59 Лимонов: Российско-украинские проблемы можно решить только военной победой России   3

14:23 Сохранению "сада на Неве" посвятили пикеты у стен петербургской прокуратуры   2

13:50 Налог для самозанятых граждан по всей России введут в 2020 году   1

13:48 Уличный художник Loketski посвятил Милонову портрет на тыкве

13:24 СК передал дело студента ВШЭ Егора Жукова в прокуратуру

13:23 До 10 ноября восточный фасад Казанского собора очистят от лесов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru