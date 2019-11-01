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16:52

Сотрудникам "Почты России" в 30 регионах подняли оклады на 20%

фото ЗакС политика Сотрудникам "Почты России" в 30 регионах подняли оклады на 20%

С 1 ноября руководство государственной компании-монополиста "Почта России" проиндексировало заработные платы сотрудникам своих отделений в 30 регионах. Таким образом, месячные оклады выросли на 20 процентов у 91 тысячи человек, что явилось выполнением первого этапа реализуемой программы, говорится в официальном сообщении.

Если говорить о регионах СЗФО, то с 1 ноября станут богаче почтовые сотрудники в Архангельской, Калининградской областях, республиках Коми и Карелия.

"Наша основная цель - за счет повышения экономической эффективности Почты России довести уровень заработных плат сотрудников основного производства до среднерыночных в регионах по сопоставимым профессиям. Комплексная программа по улучшению условий труда сотрудников включает в себя не только рост их доходов, но и модернизацию почтовой инфраструктуры", - прокомментировал осуществляемую политику генеральный директор ФГУП Николай Подгузов.

Принятые 1 ноября меры не коснулись отделений в обеих столицах: на территории Москвы и Петербурга зарплаты повысить обещают к ноябрю 2020 года.

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