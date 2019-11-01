Шульман довольна тем, как продвигается обсуждение закона о домашнем насилии

Уровень общественной и парламентской дискуссии применительно к прорабатываемому законопроекту о профилактике семейного насилия высоко оценила политолог, специалист по законотворчеству Екатерина Шульман. Ей импонирует, что с принятием закона, за который она ратует, не торопятся, и что в комплексное обсуждение вовлечены приверженцы самых разных точек зрения и аргументов.

"То, что произносятся эти слова о том, что «Да, закон нам, наверное, необходим», а тут выходят другие люди, — такие борода лопатой — и говорят: «Нет, вы хотите разрушить семьи», — всё это прямо как в Конгрессе США. Свои реднеки, свои аутрайты, своя борьба за права женщин. Просто душа радуется у меня", - призналась она в интервью каналу RTVi, добавив, что все ей упомянутое больше похоже на здоровый парламентский процесс, чем все ранее виденное за последние годы в России.

Шульман философски заметила, что цели полностью ликвидировать проблему не ставится, потому что это в корне неправильно: "это возможно только таким уровнем государственного контроля, который хуже самой преступности". Самым тяжело решаемым примером насилия ей представляется ситуация, при которой взрослые неработающие дети живут с пожилыми родителями, обижают их и регулярно отнимают деньги.

После декриминализации побоев в семье в 2018 году на первый раз такая выходка грозит административным штрафом от 5 до 30 тысяч рублей или арестом на 10-15 суток.