На месте дореволюционных домов в Лахте появился торговый комплекс

Участок Лахтинского проспекта, где раньше находились четыре дома, относившихся к бывшей усадьбе основателей Лахты и Ольгино, застроили торговым центром из стекла и бетона, передает издание "Канонер". Метаморфозы на местности стали возможны в 2010-х годах, когда КГИОП исключил пригородную усадьбу из перечня объектов культурно-исторического наследия.

Лишившиеся государственной охраны, в последние годы заброшенные деревянные здания страдали от пожаров. Три из четырех зданий застройщик (ООО "Северо-западная строительная компания") в конце 2017 года снес с лица земли, допустив реставрацию четвертого, однако, в конечном счете, от сложных работ решили отказаться.

Новое цельное бетонное здание, покрытое вагонкой, имеет три этажа и состоит из трех секций, занимая собой землю между Лахтинским проспектом и Приморским шоссе.