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18:21

Профессор Щеглов: Юрий Дмитриев сидит в тюрьме за свои черты характера

фото ЗакС политика Профессор Щеглов: Юрий Дмитриев сидит в тюрьме за свои черты характера

Профессор, доктор медицинских наук Лев Щеглов, в силу своей специализации часто выступающий экспертом по скандальному делу обвиняемого в педофилии карельского историка Юрия Дмитриева, со знанием дела и категорично назвал причину содержания его в СИЗО. Разоблачительная деятельность и действительно "крутой" характер главы карельского "Мемориала", по словам эксперта, явились для представителей государства столь неприятным сочетанием, что они решили от него не "отставать".

"В республике есть несколько очень мощных фигур, занимающих самые высокие посты, которых он, говоря языком улицы, просто достал. Но разве можно за черты характера сажать в тюрьму? Отвратительно, абсурд, и, если бы власть была умна, она бы не махала дубиной", - высказал свое мнение Щеглов в эфире "Эха Петербурга".

Недальновидность состоит, по его словам, как это часто бывает, в популяризации фигуры преследуемого, росту сострадания к его участи.

"Власть считает, что если большого Дмитриева законопатить, то маленькие Дмитриевы заткнутся. Как бы это ни было омерзительно, но это логика, однако она забывает, что уже полмира уже знает о существовании этого человека", - пояснил профессор.

Сексолог выступал на судах по первому делу против Юрия Дмитриева, о детской порнографии, под которым прокуратура понимала отслеживание физического развития приемной дочери, фотографирование ее в обнаженном виде. Когда дело зашло в тупик, историка стали обвинять в действиях сексуального характера по отношению к ней же. В защиту подсудимого последовательно выступают деятели культуры, считая преследоваиние пожилого мужчины возмутительным, а дело - сфабрикованным от начала до конца как месть за правозащитную активность.

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21:41    
20-49 Вы ещё не родились, когда весь мир узнал о репрессиях. Потом враги СССР начали на неё накручивать горы лжи. Локомотивом этой лживой кампании стал вывертыш солженицын. Ложь подхватили разные вражеские организации, среди которых на первом месте "мемориал". Он активно помогает наследникам уголовников, воров, убийц, вредителей и просто предателей получить статус репрессированных и поиметь кое-какие привилегии по сравнению с потомкам честных людей, молча живущих нелёгкой жизнью. Прикрывать свои старческие половые извращения выдумками про "политические преследования" старо и не канает теперь. Цену мемориальщикам и их "исследованиям" давно установили, и не в России, и не в ру[цензура]х. Ведь просто так они платить не будут. А в России их слушают разве только ярые пятиколонники, и цена им в России-лет 10 строгача.

20:49    
19:22 Извращенцев надо искать среди тех, кто Дмитриева держит в тюрьме. Только больным людям может прийти в голову такой способ борьбы с исторической правдой о сталинских репрессиях.

19:22    
Основная масса людей ненавидит извращенцев независимо от рода деятельности и отношения к власти. Другое дело-"деятели культуры". Этим по душе такие типы, вот за своих они и стоят горой, выдумывая "политические мотивы".

18:50    
А в Лондоне нашего диссидента в назидание кому конопатили?...

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