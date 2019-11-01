Профессор Щеглов: Юрий Дмитриев сидит в тюрьме за свои черты характера

Профессор, доктор медицинских наук Лев Щеглов, в силу своей специализации часто выступающий экспертом по скандальному делу обвиняемого в педофилии карельского историка Юрия Дмитриева, со знанием дела и категорично назвал причину содержания его в СИЗО. Разоблачительная деятельность и действительно "крутой" характер главы карельского "Мемориала", по словам эксперта, явились для представителей государства столь неприятным сочетанием, что они решили от него не "отставать".

"В республике есть несколько очень мощных фигур, занимающих самые высокие посты, которых он, говоря языком улицы, просто достал. Но разве можно за черты характера сажать в тюрьму? Отвратительно, абсурд, и, если бы власть была умна, она бы не махала дубиной", - высказал свое мнение Щеглов в эфире "Эха Петербурга".

Недальновидность состоит, по его словам, как это часто бывает, в популяризации фигуры преследуемого, росту сострадания к его участи.

"Власть считает, что если большого Дмитриева законопатить, то маленькие Дмитриевы заткнутся. Как бы это ни было омерзительно, но это логика, однако она забывает, что уже полмира уже знает о существовании этого человека", - пояснил профессор.

Сексолог выступал на судах по первому делу против Юрия Дмитриева, о детской порнографии, под которым прокуратура понимала отслеживание физического развития приемной дочери, фотографирование ее в обнаженном виде. Когда дело зашло в тупик, историка стали обвинять в действиях сексуального характера по отношению к ней же. В защиту подсудимого последовательно выступают деятели культуры, считая преследоваиние пожилого мужчины возмутительным, а дело - сфабрикованным от начала до конца как месть за правозащитную активность.