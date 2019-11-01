Ким Чен Ына пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы

Власти России пригласили лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на празднование 75-летие Победы в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД Игоря Моргулова.

Представитель МИД подтвердил, что северокорейский лидер приглашен на торжества 9 мая. По его словам, российская сторона пока не получила ответ.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора сообщал, что власти Северной Кореи изучают присланное Ким Чен Ыну приглашение. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году подтвердили лидеры 17 стран.