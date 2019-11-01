Невзоров предрекает крах новому политическому движению Прилепина

Известие о создании писателем Захаром Прилепиным нового общественного движения "За правду" с амбициями политического представительства удостоилось пессимистично-пренебрежительной оценки со стороны публициста Александра Невзорова, считающего безнадежно устаревшими пропагандируемые автором романа "Санька" ультраконсервативные взгляды.

"У этих патриотов болит СССР, императорская Россия, но так болит у скопца давно отрезанный член, это называется "фантомные боли". Максимум, на что способен Прилепин - выкопать очередного покойника и исполнить с ним вальс, но проблема в том, что ножки-то уже не ходят и ручки не обнимаются", - прибег к метафоре публицист в эфире телеканала "Дождь".

Все, что хочет осуществить Прилепин, как видится его оппоненту, существует только в архивах, в записи и на бумаге, и не может быть использовано как живой материал для строительства некоей новой России, ни с "правдой", ни без нее.

"Идеологии нет, то, что было, оно невоскрешаемо, а никакую другую они знать не хотят. "Хочу сейчас слышать Зыкину, нет, Зыкину хочу слушать и только вживую, и точка". Ну нет ее уже, нет... Поэтому любое начинание Прилепина будет бессмысленно-романтично-бесцельно-дебильным", - гласит прогноз Невзорова.

Между тем, на своей странице "ВКонтакте" писатель похвастался, что за сутки собрал в интернете 600 записавшихся к нему сторонников, в то время как даже Зимний дворец, напоминает Прилепин, брали меньшим числом людей. Представлять национал-патриотическое движение "За правду", в том числе, согласились актер Иван Охлобыстин и музыкант Вадим Самойлов, часто замечаемые на связанных с Донбассом мероприятиях.