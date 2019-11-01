Легитимность главы поселка Шушары оспаривают в суде

Пушкинский районный суд Петербурга рассматривает иск муниципального депутата-самовыдвиженца МО “поселок Шушары” Алексея Махрова к местному совету. Очередное заседание состоялось в пятницу, 1 ноября.

По мнению истца, глава муниципального образования Евгений Медведев получил свою должность в нарушение устава. Махров рассказал ЗАКС.Ру, что ИКМО пригласила избравшихся в совет мундепов явиться в муниципалитет 15 сентября для подведения итогов выборов. На встречу пришли 19 из 20 депутатов. После заседания комиссии и вручения удостоверений, мундеп Медведев предложили сразу же провести первое заседание совета, рассказал Махров.

- Мы всей своей группой возмутились, сказали, что мы сейчас не можем заседание провести, потому что по уставу его должен объявить глава предыдущего созыва. Он не был избран. И он не явился, потому что ничего об этом спонтанном собрании не знал. По уставу заседание мог открыть также старейший депутат, то есть коммунист Дулеба Валерий Владимирович. Он тоже возражал против открытия, - рассказал истец.

Он добавил, что после 40 минут споров большинство собравшихся продавили идею немедленного проведения первого заседания и выборов главы. На эту должность выдвинули Медведева, которого Махров считает протеже депутата Госдумы Виталия Милонова, и представителя КПРФ Дулебу. Кандидатуру Медведева поддержали 11 из 20 депутатов.

17 сентября Махров обратился в Пушкинский районный суд с иском о признании выборов главы незаконными. Рассмотрение дела началось в октябре. На одном из первых заседаний свидетельские показания дали депутаты из оппозиционной группы. 1 ноября выступили свидетели со стороны ответчика: депутаты Яна Егорова и Лариса Короваева из “Единой России”, а также Дмитрий Дорош из “Родины”.

По словам истца, эти свидетели сообщили суду, что повестка была выложена на сайте муниципалитета за три дня до заседания. Махров уверяет, что этого физически не могло быть:

- 12 сентября еще не было принято решение избирательной комиссией муниципального образования о регистрации состава вновь избранных депутатов. Оно было принято только 13-го числа.

Очередное судебное заседание состоится 14 ноября. Махров уверен, что какое бы решение не вынес суд, одна из сторон будет обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Сергей Еремеев

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