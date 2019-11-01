Навальный призвал сторонников к большей активности для пробуждения страны от "маразма"

Идея президента Владимира Путина о том, чтобы решить проблему нехватки медиков в регионах привлечением неких бригад студентов по аналогии с советскими выездами "на картошку" неприятно впечатлила политика Алексея Навального. В последние месяцы тесно взаимодействующий с "Альянсом врачей" и поэтому часто рассказывающий о проблемах в сфере медицины, он счел предложение даже не за неудачную шутку, а за проявление необратимых личностных изменений, сравнимых с "маразмом".

"Это естественный эволюционный процесс. Маргарита Симоньян еще в себе, зарабатывает много денег, футболист Тарасов тоже окей, но дедушка в маразме, и мы должны от маразма эту страну пробудить и будем заниматься этим постоянно", - заявил оппозиционер в авторской YouTube-программе.

Отягчающим ситуацию фактором, с его точки зрения, можно считать полное отсутствие критики и скептических комментариев, которые были бы доступны Путину.

Для качественных изменений ситуации людям здравомыслящим, которые, как кажется Навальному, должны его поддерживать, нужно приложить еще больше усилий в борьбе за "прекрасную Россию будущего", чем они прикладывают сегодня.