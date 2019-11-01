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19:22

Навальный призвал сторонников к большей активности для пробуждения страны от "маразма"

фото ЗакС политика Навальный призвал сторонников к большей активности для пробуждения страны от "маразма"

Идея президента Владимира Путина о том, чтобы решить проблему нехватки медиков в регионах привлечением неких бригад студентов по аналогии с советскими выездами "на картошку" неприятно впечатлила политика Алексея Навального. В последние месяцы тесно взаимодействующий с "Альянсом врачей" и поэтому часто рассказывающий о проблемах в сфере медицины, он счел предложение даже не за неудачную шутку, а за проявление необратимых личностных изменений, сравнимых с "маразмом".

"Это естественный эволюционный процесс. Маргарита Симоньян еще в себе, зарабатывает много денег, футболист Тарасов тоже окей, но дедушка в маразме, и мы должны от маразма эту страну пробудить и будем заниматься этим постоянно", - заявил оппозиционер в авторской YouTube-программе.

Отягчающим ситуацию фактором, с его точки зрения, можно считать полное отсутствие критики и скептических комментариев, которые были бы доступны Путину. 

Для качественных изменений ситуации людям здравомыслящим, которые, как кажется Навальному, должны его поддерживать, нужно приложить еще больше усилий в борьбе за "прекрасную Россию будущего", чем они прикладывают сегодня.

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20:52    
Навальный и его сторонники стали реальной политической силой. На нём теперь лежит большая ответственность за будущее России.

19:59    
19:33 А тролль "Саша" пишет наоборот, врачей как собак нерезанных, везде избыток. Кому из вас верить?

19:33    
Да никакого маразма нет! Почему бы студентов 5-ти курсников не отправлять на практику в отдалённые районы, где нехватка врачей?

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