Амосов не считает, что в отпусках депутаты ЗакСа "бьют баклуши"

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов, избранный от "Яблока" и впоследствии отколовшийся от него, попытался защитить своих коллег-законотворцев, которых в 2019 году упрекают в малом количестве инициатив, больших окладах и большом количестве свободного времени - особенно летом.

"Два с половиной месяца - это не значит, что депутаты бьют баклуши. Летом проходят так называемые нулевые чтения бюджета. Готовятся какие-то другие решения. Кроме того, когда какое-то пленарное заседание в среду пропускается, у депутатов есть право подать поправки к бюджету. То есть, можно одну среду не принимать новые законы, а заняться важнейшим законом", - объяснился кандидат в губернаторы на последних выборах в эфире радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

Подключившийся к эфиру петербуржец Виталий Милонов, ныне работающий в Госдуме, а в момент звонка из радиостудии гостящий в Финляндии, уверенно заявил о том, что за какие-либо "грешки" спрашивать нужно не с депутата, а с его избирателя, и по поведению избирателя судить о легитимности и убедительности того или иного депутата.

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