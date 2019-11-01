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21:08

Амосов не считает, что в отпусках депутаты ЗакСа "бьют баклуши"

фото ЗакС политика Амосов не считает, что в отпусках депутаты ЗакСа "бьют баклуши"

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов, избранный от "Яблока" и впоследствии отколовшийся от него, попытался защитить своих коллег-законотворцев, которых в 2019 году упрекают в малом количестве инициатив, больших окладах и большом количестве свободного времени - особенно летом.

"Два с половиной месяца - это не значит, что депутаты бьют баклуши. Летом проходят так называемые нулевые чтения бюджета. Готовятся какие-то другие решения. Кроме того, когда какое-то пленарное заседание в среду пропускается, у депутатов есть право подать поправки к бюджету. То есть, можно одну среду не принимать новые законы, а заняться важнейшим законом", - объяснился кандидат в губернаторы на последних выборах в эфире радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

Подключившийся к эфиру петербуржец Виталий Милонов, ныне работающий в Госдуме, а в момент звонка из радиостудии гостящий в Финляндии, уверенно заявил о том, что за какие-либо "грешки" спрашивать нужно не с депутата, а с его избирателя, и по поведению избирателя судить о легитимности и убедительности того или иного депутата.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:25    
Несостоявшийся губер прав. Не все бьют баклуши. некоторые депутаты заняты важным, но приятным делом-забивают косячки.

21:23    
И даже здесь, ни к селу, ни к городу, отвратительная рожа наглого пархатого жидёнка.

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