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10:27

В результате взрыва на танкере в Находке погибло трое россиян

фото ЗакС политика В результате взрыва на танкере в Находке погибло трое россиян

На находящемся в Находке танкере под названием "Залив Америка" 2 ноября взорвалась газовоздушная смесь, из-за чего погибло трое из девяти человек, находившихся на борту, передает ТАСС, опираясь на версию Следственного комитета.

Дальневосточная транспортная прокуратура утверждает, что о разливе нефтепродуктов речи не идет.

По факту нарушения безопасности, повлекшего за собой людские потери, возбудили уголовное дело.

Тела двух погибших россиян, выброшенные взрывной волной в воду, нашли, поиски третьего пропавшего продолжаются. Его гибель зафиксирована на видеосъемке.

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