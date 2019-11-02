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12:36

Активисты Центрального района жалуются на чрезмерные неудобства для маломобильных граждан

фото ЗакС политика Активисты Центрального района жалуются на чрезмерные неудобства для маломобильных граждан

Активисты Центрального района, продолжая возмущаться появившимися заборами на не самых оживленных улицах, обнаружили, что, в "связке" с неудачным благоустройством прошлых лет они не дают возможности перемещаться по тротуару людям с ограниченными возможностями и провозить коляски с детьми. В качестве наглядного примера был выбран тротуар на Херсонской улице, где каменная лестница практически утыкается в забор, зачем-то ограждающий пешеходов от припаркованных автомобилей.

"Каждый день, когда мы встречаем препятствия на улицах, когда нет возможности проехать по тротуару, в голове появляется мысль о социальном протесте. Может быть и правда уже пора выходить на улицу с болгаркой?", - говорится в сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания"

По мнению активистов, чиновники в кооперации с удобными для них подрядчиками зарабатывают на абсурдных работах, призванных мешать людям жить.

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Фотография: "Центральный район за комфортную среду обитания"


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