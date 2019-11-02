Активисты Центрального района жалуются на чрезмерные неудобства для маломобильных граждан

Активисты Центрального района, продолжая возмущаться появившимися заборами на не самых оживленных улицах, обнаружили, что, в "связке" с неудачным благоустройством прошлых лет они не дают возможности перемещаться по тротуару людям с ограниченными возможностями и провозить коляски с детьми. В качестве наглядного примера был выбран тротуар на Херсонской улице, где каменная лестница практически утыкается в забор, зачем-то ограждающий пешеходов от припаркованных автомобилей.

"Каждый день, когда мы встречаем препятствия на улицах, когда нет возможности проехать по тротуару, в голове появляется мысль о социальном протесте. Может быть и правда уже пора выходить на улицу с болгаркой?", - говорится в сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания"

По мнению активистов, чиновники в кооперации с удобными для них подрядчиками зарабатывают на абсурдных работах, призванных мешать людям жить.

Фотография: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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