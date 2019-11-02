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13:57

Милонов в Хельсинки налаживает российско-финские отношения

фото ЗакС политика Милонов в Хельсинки налаживает российско-финские отношения

Избранный в Государственную думу петербургский единоросс Виталий Милонов проводит встречи с финскими чиновниками в Хельсинки, о чем регулярно извещает читателей своих страниц в социальных сетях.

С компетентными госслужащими соседней страны Милонов обсуждает проблемы переработки мусора, прививает им любовь к русским песням и передает им приветы от губернатора Александра Беглова.

В состав российской делегации, помимо Милонова, вошли представители Совета Федерации Валерий Марков и Елена Афанасьева.

Удаленно выйдя в эфир радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге" 1 ноября, депутат заверил слушателей, что занимается крайне важными для России делами.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:56    
Милонов пытается убедить финских чиновников, что он тоже немного финн и имеет право на получение ПМЖ. А для этого поёт, пляшет, передаёт приветы от Беглова и занимается другими "крайне важными для России делами".

14:46    
Милонова за рубеж пускать - только позорится.
Виталик, санкционной рыбкой закупился в дизасе?

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