Милонов в Хельсинки налаживает российско-финские отношения

Избранный в Государственную думу петербургский единоросс Виталий Милонов проводит встречи с финскими чиновниками в Хельсинки, о чем регулярно извещает читателей своих страниц в социальных сетях.

С компетентными госслужащими соседней страны Милонов обсуждает проблемы переработки мусора, прививает им любовь к русским песням и передает им приветы от губернатора Александра Беглова.

В состав российской делегации, помимо Милонова, вошли представители Совета Федерации Валерий Марков и Елена Афанасьева.

Удаленно выйдя в эфир радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге" 1 ноября, депутат заверил слушателей, что занимается крайне важными для России делами.

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