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14:25

Дацик попытался сорвать встречу Шлосберга с петербуржцами

фото ЗакС политика Дацик попытался сорвать встречу Шлосберга с петербуржцами

Бывший боец MMA и гражданский активист ультраправых взглядов Вячеслав Дацик явился на выездную встречу представителей псковского отделения "Яблока" с петербуржцами с целью сорвать ее и устроить скандал, сообщил Telegram-канал "Протестный Петербург".

Завладев микрофоном, Дацик выкрикивал в адрес члена политсовета партии Льва Шлосберга обвинения в педофилии, "пропаганде педерастии", угрожал, обращаясь к оппоненту на "ты", ссылкой в некий ГУЛАГ, а также разбрасывал яблоки по аудитории.

Организаторы встречи, утомившись от хамства и вынужденного несоблюдения регламента, вызвали полицию.

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15:43    
Дацик спорит с яблочниками, считает наш город Ленинградом, ссылается на ГУЛАГ, поэтому его можно смело считать УЛЬТРАЛЕВЫМ активистом! Как и "лимоновцы", у которых есть лозунг: ЗАВЕРШИМ РЕФОРМЫ ТАК - СТАЛИН! БЕРИЯ!! ГУЛАГ!!!

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