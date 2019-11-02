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15:53

Очередной уик-энд ознаменовался пикетами у Гостиного двора

фото ЗакС политика Очередной уик-энд ознаменовался пикетами у Гостиного двора

Петербуржцы в очередной раз за нынешнюю осень вышли к зданию Гостиного двора напомнить или проинформировать прохожих о наличии в стране политических заключенных.

Как и неделю назад, плакаты одиночных пикетчиков были посвящены фигурантам так называемых московского и ростовского дел. На них также современное правосудие уподоблялось правосудию времен 1930-х годов.

"Я хочу, чтобы наш народ понял одну простую вещь. Власть нас постоянно пугает „страшными“ словами, задавая риторический вопрос «вы хотите, как в 90-х?». Но тогда все равно была доля свободы, а сейчас ее просто нет, она исчезла с лица современной России. Поэтому, если вы боялись 90-х, то по факту получаете сегодня 37-й год", - объяснила свое нахождение у Гостиного двора в разговоре с "МБХ Медиа" гражданский активист Светлана Ковалец.

За участие в мирных уличных протестах летом 2019 года москвичи и ростовцы получили реальные сроки заключения, часть столичных активистов ожидает приговора.

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Фотографии: "МБХ Медиа"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:35    
Первое время эти фрики были интересны как что-то новенькое. Даже иностранцы, ради которых выступают эти продажные твари, перестали их фотографировать, а ведь основной смысл был в этом- попасть на заграничное фото. Теперь интерес к ним пропал, поднадоели однообразием и явной продажностью. Даже наши шакалы-журналюги охладели к ним и полиция поумнела.Пусть постоят болезные. Марать руки об "активистов" не очень приятно. Для незнающих - активисты это активные гомосексуальные извращенцы. Если мужского рода, то активист суёт свой член в задний проход пассивного.Кто не помнит, из заднего прохода люди выделяют кал. У существ женского рода(заметьте, людьми я их назвать не могу) "активистка"-это выполняющая роль мужчины, называется коблА.

16:25    
Даёшь 1937 год и чистку России от её внутренних русофобствующих врагов-агентов Госдепа!

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