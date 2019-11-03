В Москве убили главу центра "Э" по Ингушетии: СМИ пишут, что дело носит заказной характер

Столичный Следком возбудил уголовное делопроизводство по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) после того, как в Москве неизвестные расстреляли главу центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его родного брата.

"В настоящее время следователи и криминалисты главного следственного управления по городу Москве работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, отрабатываются камеры видео наблюдения", - поделились сведениями в СК.

Близкий к силовым структурам источник ТАСС рассказал, что убийство было заказным и связано со служебной деятельностью погибших. Киллер дословно знал маршрут передвижения Эльджаркиева, который приехал в столицу с рабочим визитом.

По данным Telegram-канала "112", в начале года на "эшника" уже покушались: в январе его авто расстреляли из автоматов. Ранеными оказались трое его охранников, один позже умер. После этого Эльджаркиев стал ездить на бронированном внедорожнике.