Героиня секс-скандала Настя Рыбка собирается стать политиком

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом "Настя Рыбка", намеревается стать политиком у себя на родине.

"Хоть мы не успевали в этом году податься, я накидала предвыборку - в плане того, что нужно менять в системе образования. Так как я педагог по образованию, мне это близко. Да, я училка биологии", - поделилась планами Рыбка в беседе с порталом Tut.by.

Вашукевич хочет стать муниципальным депутатом в родном Бобруйске. По её словам, через месяц у неё назначена аудиенция у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кроме того, Рыбка видит себя перспективным музыкантом: она записала два трека и планирует снять клип. У неё появился "новый мужчина", на чьи деньги она сейчас и существует.

Настя Рыбка впервые "засветилась" в СМИ весной 2018-го года благодаря расследованию ФБК Алексея Навального. Девушка, представленная в нем как сотрудница эскорта, сопровождала заграничный отдых российского бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько и стала невольным свидетелем разговоров уровня государственной важности.

После разразившегося в СМИ скандала, Рыбка бежала в Таиланд, где попала под арест вместе со своим секс-коучем Александром Кирилловым (Алексом Лесли): местная полиция сочла, что пара организовывала незаконное предоставление сексуальных услуг. Первоначально белорусам грозило до десяти лет реального лишения свободы. Однако 15 января суд решил освободить далеких гостей из-под стражи, назначив им условный срок.

В России же на Вашукевич подал в суд её бывший ухажер - бизнесмен Дерипаска.