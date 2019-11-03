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12:40

"Кажется, это какая-то шутка": "Советское шампанское" выпустят с датированной 1937 годом этикеткой

фото ЗакС политика "Кажется, это какая-то шутка": "Советское шампанское" выпустят с датированной 1937 годом этикеткой

"Советское шампанское" ожидает ребрендинг: на обновленной этикетке крупным шрифтом напечатают год - "1937". Именно в этот год в СССР сошла с конвейера первая бутылка игристого напитка, однако у россиян эти цифры ассоциируются с другим, печальным, событием - началом репрессий, Большого террора.

Этикета опубликована на сайте "Союзплодимпорта". Изначально на нововведение обратил внимание журналист Сергей Пархоменко на своей станице в Facebook.

"Откровенно говоря, я не могу в это поверить. Мне кажется, это какая-то шутка", - написал он.

Не менее удивлена принятому компанией решению и эксперт поведенческого маркетинга Анна Шерер.

"Конечно, я, как и русский брендинг, а впрочем, и не только, видели всякое, но чтобы 1937 год на бутылку шампанского, да, того самого советского шампанского? Это, как мне кажется, перебор даже для нашей „креативной“ индустрии", - констатировала Шерер.

Изначально новость о ребрендинге этикетки появилась еще в октябре. Тогда на сайте Advertology.ru сообщили, что компания ООО "Винторг", получившая летом текущего года эксклюзивные права на производство и дистрибуцию "Советского шампанского", займется редизайном выпускаемой продукции.

"Идея масштабного обновления дизайна Советского шампанского родилась после проведения маркетингового исследования, показавшего, что российские потребители гордятся историей бренда „Советское“, ценят ностальгические воспоминания и ассоциации, связанные с ним, но при этом нуждаются в более свежем прочтении этой истории", - говорилось в презентации "Винторга".

Добавим, первая бутылка "Советского шампанского" была выпущена на Донском заводе шампанских вин в 1937 году. Заняться изготовлением напитка поручил лично Иосиф Сталин в 1936 году.

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14:09    
на ТУАЛЕТНОЙ БУМАГЕ тоже надо напечатать 1937 и ФОТКУ ХОЗЯИНА

13:07    
1937 год тотально оклеветан, оплёван антисоветчиками-антисталинистами, хотя в то время жизнь в СССР бурлила, так как сдавались в строй сотни промышленных объектов мирового уровня, хлеба колхозами собрали 90 миллионов тонн(!!!!!!!!!), открывались сотни театров и тысячи кинотеатров, школ и библиотек, ставились оперы и балеты, выходили новые художественные супер фильмы и тд. Советский народ(более 170 млн. чел.) жил счастливой жизнью и с ликованием(!!!!!!!!!!) встречал расстрел очередного врага народа или судебный процесс над антисоветчиками! Под СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ и чёрную икру!!! И это правда!!!!!!!!!!

12:47    
Прекрасная инициатива работников торговли! Спасибо ВЕЛИКОМУ Сталину не только за атомную бомбу идр., но и отличное "Советское шампанское"! Обязательно куплю к Новому году!

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