Курские школьницы от скуки разгромили кладбище

В городе Щигры, расположенном в Курской области, местные школьницы, очевидно, не имея альтернатив для более достойного времяпрепровождения, разгромили шесть могил на местном кладбище. Впрочем, юных вандалок быстро удалось отследить, так как они похвастались проведенным досугом в соцсетях.

"Личности подозреваемых в совершении вандализма установлены. Несовершеннолетних и родителей вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В рамках проверки установят потерпевших и проведут работу по возмещению ущерба", - ретранслирует РИА "Новости" соответствующее заявление регионального УМВД.

Полиция установила, что девочкам 13, 14 и 15 лет, две из них - жительницы Щигров, другая обитает в Старом Осколе. Возраста, когда предусматривается уголовная ответственность, достигли две школьницы. Их действиям дадут правовую оценку и поставят на профучет.