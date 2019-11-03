"Настоящий вандализм": Варламова разгневал "ремонт" Петропавловской крепости

Популярный блогер Илья Варламов в грубой форме отозвался о новом ремонте Петропавловской крепости. Гнев урбаниста вполне резонен: судя по опубликованным им снимкам, реставрация фасада памятника культурного наследия была выполнена работниками, не обладающими для этого необходимыми навыками.

Первое, на что обратил внимание Варламов, это на Иоанновский равелин в восточной его части, где вместо реставрации исторической кирпичной кладки поверх неё наклеили некий материал с принтом, якобы имитирующим кирпич. "То есть они взяли кирпичные стены, обмазали их говном и нарисовали кирпич!" - негодует блогер. Естественно, столь халатное отношение к памятнику архитектуры уже дало свои плоды: эрзац-плитка пошла трещинами и стала отклеиваться.

Внутренний декор, продолжил Варламов, заслуживает отдельного внимания: там на зданиях кирпичи либо просто замазали краской, либо отштукатурили и нарисовали их поверх краски. "Хочется руки оторвать! Настоящий вандализм!" - сетует урбанист.

Отдельного внимания, по мнению Варламова, заслуживают "воткнутые" в здания "наидешевейшие" пластиковые двери и окна, на которые, в свою очередь, наклеены принты с окнами историческими.

Фото взяты с сайта varlamov.ru

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