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18:00

Baza назвала мотив убийства руководителя центра "Э" Ингушетии

фото ЗакС политика Baza назвала мотив убийства руководителя центра "Э" Ингушетии

Заказное убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева могло быть совершено представителями религиозной секты, информирует Baza.

По сведениям издания, лидер баталхаджинцев (региональное религиозное объединение, "специализирующееся" на продаже наркотиков и оружия) Ибрагим Белхороев пытался уговорить Эльджаркиева на покровительство, однако он ответил отказом. Экс-руководитель ингушского центра "Э" Тимур Хамхоев имел преступный сговор с баталхаджинцам, в связи с этим Белхороев и пробовал договориться с новым начальником. В декабре 2018 года Белхороева был убит. Его родственники обвинили в этом Эльджаркиева.

В начале года на "эшника" уже покушались: в январе его авто расстреляли из автоматов. Ранеными оказались трое его охранников, один позже умер. После этого Эльджаркиев стал ездить на бронированном внедорожнике.

Эльджаркиева расстреляли вместе с родным братом в Москве накануне, 2 ноября.

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19:34    
18-38 Судя по комменту, вы один из представителей перечисленных групп. Поясните, к какой группе вы принадлежите. От этого зависит ваша судьба при чистке, ибо бандиты или насральники подлежат тотальной зачистке вплоть до, а пеперастов ждут камеры лет на пять. Так что вам лучше назваться вонючим гомосеком, останетесь живым.

18:38    
18:08 Очисти Россию от себя, гнусь.

18:08    
Чистить надо Россию от бандитов и коррупционеров, гомосеков с педофилами, русофобов-прозападников и тд. Массово чистить!

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